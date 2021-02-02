Луцький терорист хоче викликати Зеленського на допит [ Редактировать ]
Луцькому терористу Максиму Кривошу подовжили термін тримання в СІЗО ще на два місяці. Нагадаю, влітку чоловік захопив у заручники цілий автобус. Слідчі кажуть - не вистачає часу, аби зібрати всі матеріали справи, а сам обвинувачений - вимагає допитати президента. Більше розкажуть мої колеги.
Сьогодні в Луцьку відбулося чергове судове засідання у справі так званого луцького терориста Максима Кривоша, більш відомого під псевдонімом Максим Плохой. Він торік 21-го липня в центрі Луцька захопив у заручники тринадцять пасажирів автобуса.
Зловмисник протримав людей у полоні пів доби, і згодом - сам здався силовикам.
Кривош "заробив" собі на довічне ув'язнення, кажуть правоохоронці. Чоловіку інкримінують одразу чотири статті - тероризм, захоплення заручників, зазіхання на життя правоохоронців, а також незаконне поводження зі зброєю.
Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Та підозрюваний своєї провини не визнає. У суді чоловік заявив - вимагає допитати президента. Бо тоді, в день захоплення заручників, глава держави особисто розмовляв із ним по телефону.
Максим Кривош, підозрюваний:
Подали клопотання слідству про долучення до матеріалів справи запису мого з президентом Зеленським про виклик і допит його як свідка стороною обвинувачення, а також судом.
На прохання обвинуваченого суд поки що не відповів. А в СБУ сьогодні попросили дати більше часу - на проведення слідства.
Іван Ляшук, слідчий управління СБУ у Волинській області:
На даний час проведеними слідчими розшуковими діями не встановлені місця можливого зберігання Кривошем Максимом Степановичем його спільників, зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв.
Суд подовжив термін тримання під вартою Кривошу ще на два місяці. Цей час він проведе в луцькому СІЗО, де перебуває з липня. Психіатри вже визнали Максима Кривоша осудним. Тож йому загрожує реальний термін.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабмина, на котором обсудили концепцию празднования 30-летия независимости Украины
Президент Владимир Зеленский указом назначил пожизненную стипендию Василию Голобородько
Понад 200 затриманих біля Московського міського суду. Там триває суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Прокурори вимагають для нього реальне ув'язнення строком до трьох років. Офіційно політику закидають шахрайство у великих розмірах, за що раніше дали умовний термін
В украинском Министерстве здравоохранения вынашивают планы изменить национальный план вакцинации от COVID-19
До школи викладачка й досі ходить без маски. Її, - каже, - не надягала жодного дня, і штраф за ігнорування карантину не платила