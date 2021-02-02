Суд подовжив термін тримання під вартою Кривошу ще на два місяці

Луцькому терористу Максиму Кривошу подовжили термін тримання в СІЗО ще на два місяці. Нагадаю, влітку чоловік захопив у заручники цілий автобус. Слідчі кажуть - не вистачає часу, аби зібрати всі матеріали справи, а сам обвинувачений - вимагає допитати президента. Більше розкажуть мої колеги.

Сьогодні в Луцьку відбулося чергове судове засідання у справі так званого луцького терориста Максима Кривоша, більш відомого під псевдонімом Максим Плохой. Він торік 21-го липня в центрі Луцька захопив у заручники тринадцять пасажирів автобуса.

Зловмисник протримав людей у полоні пів доби, і згодом - сам здався силовикам.

Кривош "заробив" собі на довічне ув'язнення, кажуть правоохоронці. Чоловіку інкримінують одразу чотири статті - тероризм, захоплення заручників, зазіхання на життя правоохоронців, а також незаконне поводження зі зброєю.

Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Та підозрюваний своєї провини не визнає. У суді чоловік заявив - вимагає допитати президента. Бо тоді, в день захоплення заручників, глава держави особисто розмовляв із ним по телефону.

Максим Кривош, підозрюваний:

Подали клопотання слідству про долучення до матеріалів справи запису мого з президентом Зеленським про виклик і допит його як свідка стороною обвинувачення, а також судом.

На прохання обвинуваченого суд поки що не відповів. А в СБУ сьогодні попросили дати більше часу - на проведення слідства.

Іван Ляшук, слідчий управління СБУ у Волинській області:

На даний час проведеними слідчими розшуковими діями не встановлені місця можливого зберігання Кривошем Максимом Степановичем його спільників, зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв.

Суд подовжив термін тримання під вартою Кривошу ще на два місяці. Цей час він проведе в луцькому СІЗО, де перебуває з липня. Психіатри вже визнали Максима Кривоша осудним. Тож йому загрожує реальний термін.