Український військовослужбовець загинув напередодні на фронті. Неподалік Шумів у нього влучив російський снайпер. Воїну одразу надали необхідну медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося. Загалом минулої доби окупанти чотири рази порушували режим тиші.

Окрім обстрілів біля Шумів, гатили також біля Кримського, Південного та поблизу Павлополя. Найманці застосовували великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.