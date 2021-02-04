Українці підтримують ідею розпуску парламенту [ Редактировать ]
Більшість українців підтримують ідею розпуску парламенту. За результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг" - За висловились 63 відсотки респондентів, і тільки 30 - проти.
Майже така ж кількість опитаних підтримала ідею змінити склад кабміну. А от щодо відставки Президента та призначення дострокових виборів, тут думки розділилися майже навпіл.
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