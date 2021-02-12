Військова техніка, волонтери на джипах та навіть стронґмени. Усі вийшли на боротьбу зі сніговою стихією. Випробування негодою - триває. Хуртовини - й далі накривають західні регіони.

А центральні області - скрижаніли! Бо там спершу пройшов дощ, а потім ударив мороз. Хроніки суворої зими - дивіться далі.

Прикарпаття. Мороз та хуртовини. Дороги у метрових переметах. Машини застрягають у снігу масово.

Людей, які застрягли в заметах, рятувальники доправляють до пунктів обігріву ось на такому снігоболотоході. На ньому ж допомагають медикам дістатися і до хворих. Інакше - ніяк.

На боротьбу зі стихією шляховики кинули всю техніку. Довелося ще у фермерів просити. Мар'ян за кермом трактора від ранку. Каже: окрім нього, на цій ділянці працюють ще дві снігоприбиральні машини - та пробити дорогу Не вдається. Через хуртовину.

Мар'ян, водій снігоприбиральної машини:

Пробиваємо як можемо там немає посаджено були би якісь деревця маленькі воно би не так закурювало. А там дуже сильно курить, о такі кучугури як мого пів трактора

На дорогах чергують поліцейські - і про стан шляхів інформують, і людям допомагають:

Петро Ткачук, дільничний офіцер поліції:

Хвилин сорок тому надали допомогу із евакуації застряглого в сугробі автобуса.

У сніговій пастці тисячі місцевих жителів. Дороги в селах не розчищені, тож дістатися до них можна хіба своїми двома.

Михайло, житель с.Грушка:

От зараз буде похорон, аж тепер трактор відправили, щоб прочистили дорогу.

Леся, жителька с. Озеряни:

Там ті вулиці до поля там четверо дітей в хаті там не реально ту дитину вивести в садок чи в школу навіть проблема до криниці по воду. Ви тут центральну знімаєте ви би подивилися що там далі в глиб села бідують.

Вітри на Прикарпатті не вщухають. Тож цієї ночі - прогнозують ще один потужний удар стихії.

На сусідній Буковині снігу випало не так багато. Але шквальний вітер створив замети. Тож рятувальникам довелося витягати і машини, і рейсові автобуси з пасажирами. Допомагають їм волонтери - на джипах.

Лопата, шакл, стропи. Ну повний бойовий комплект, скажем так.

Для координації поліцейські створили групу в Телеграмі. Туди надсилають локацію, де потрібна допомога. Витягнути автівку із замету у будь-який час доби готові близько пів сотні позашляховиків.

Максим Радомський, керівник автоклубу:

Наші машини можна назвати спецтехнікою, вони обладнані лебідкою, обладнані стропами.

А там, де техніка не впорається, допоможе чоловіча сила. На боротьбу зі стихією вийшли... чернівецькі стронґмени.

Андрій Бурштин, стронґмен:

Будемо об'єднуватися, по декілька чоловік. Там і фізична сила потрібна - там треба зачепити, підштовхнути, десь відсунути. Відсунути, підняти ми можемо.

На дорогах Львівщині застрягають і маршрутки, і швидкі.

Траси дорожники розчистили, утім кермувати машиною не просто - під снігом лід!

Ігор Бандура, водій:

І не відомо чого чекати дальше, розумієте, місцями посипана дорога, місцями ні.

За кілька кілометрів до українсько-польського кордону черга із вантажівок. Одну зі смуг фури просто заблокували.

Дехто з водіїв тут від середи. Ігор повертається у Перемишль, каже: запізнився уже на день.

Ігор, водій вантажівки:

Чистять, боксують, нічого не кажуть. Ніхто не під'їжджає, не питається чи у вас є хліб вода.

Рівненщину замітає вже п'яту добу. Якщо на півночі області снігу випало, як за місяць, то на півдні - як за рік. І хоча стихія потроху вгамовується, у самому Рівному - наслідки розгребти не можуть і досі.

Людмила і Валерій, рівняни:

Оце, що люди протоптали по тих заячих стежках ідемо. Лопатою тут нічо не зробиш бо це неможливо. Воно ж зразу все замітає знову.

На дорогах болото, яке через мороз перетворюється на брили криги. Транспорт буксує. Тролейбуси та фури витягає бронетехніка. БТР, на якому раніше поліцейські шукали незаконних бурштинових копачів, тепер роз'їжджає вулицями міста.

Зараз береш жорстко вліво жорстко. Трохи його вириваєш і навстрєчку тягне фуру.

На Черкащині два дні йшов крижаний дощ, а сьогодні знову почало замітати снігом. За ніч температура з плюсової впала до восьми градусів морозу. Тож на ранок Черкаси стали містом "льодовикового періоду". Тротуари та дороги - зараз суцільна ковзанка.

Пані Наталя з ранку не випускає лопати з рук - розчищає вхід до офісу, де працює. Каже, аби й комунальники так взялися за роботу, як вона, той ходити місто було б безпечніше.

Наталя, жителька Черкас:

Відповідь комунального господарства на цю погоду - жахлива просто. Я сьогодні з дому дібралась сюди маршруткою, а до маршрутки йшла проїжджою частиною, бо навіть проїжджа частина не була прочищена - це жахливо.

За кількістю опадів Черкащина зараз - лідер по Україні. Аби розчистити головні дороги області, вчора на деяких ділянках зупиняли рух ваговозів.

Юрій Журавльов, начальник служби автомобільних доріг у Черкаській області:

Негода є негода і ми звертаємось і до асоціацій перевізників і пасажирських і вантажних, що, якщо це можливо - від будь-яких поїздок на даний момент треба утриматись.

Екстремальна погода зараз у Дніпрі. Зранку там дощило, а з обіду почався сильний снігопад. Місто просто замітає.

Олександра, жителька Дніпра:

Погода конечно удивила, каждые два часа меняется. Трудности какие - пока ехала в такси, было на дорогах много аварий.

Їхати складно, бо місто зупинилося в заторах. Та за прогнозами синоптиків, сніжитиме не довго. Однак на зміну хуртовинам в Україну прийдуть.. арктичні морози!