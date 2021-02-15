Німеччина закрила кордони з Чехією та Австрією, щоб запобігти потраплянню до країни нових штамів коронавірусу - британського та південноафриканського.

Обмеження діятиме щонайменше 10 днів. До країни пропускатимуть лише німців та окремі категорії працівників, і то тільки за наявності негативного тесту на ковід.

Для посилення прикордонних перевірок у регіоні - мобілізували тисячу поліцейських. Локдаун у ФРН продовжили до сьомого березня.