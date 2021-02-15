Німеччина намагається не впустити мутований COVID-19 з Австрії та Чехії [ Редактировать ]
Німеччина закрила кордони з Чехією та Австрією, щоб запобігти потраплянню до країни нових штамів коронавірусу - британського та південноафриканського.
Обмеження діятиме щонайменше 10 днів. До країни пропускатимуть лише німців та окремі категорії працівників, і то тільки за наявності негативного тесту на ковід.
Для посилення прикордонних перевірок у регіоні - мобілізували тисячу поліцейських. Локдаун у ФРН продовжили до сьомого березня.
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