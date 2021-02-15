40-летний дальнобойщик из Таиланда Монтиан Янсук нашел драгоценную жемчужину Мело в моллюсках, которых он купил на обед на местном рынке. За моллюсков мужчина заплатил менее двух долларов, а стоимость находки может составлять не менее 200 тысяч долларов, пишет Daily Mail.

Монтиан Янсук с женой купили на обед свежую рыбу, моллюсков и креветок, которые пожарили на углях, а во время обеда их сын чуть не подавился жемчужиной.

Сначала они подумали, что это камешек, однако вспомнили о своем соотечественнике, рыбаке, нашедшем драгоценную жемчужину Мело в раковине, прицепившейся к старому бую и, отмыв находку, отнесли ее оценщику.

Оранжевая жемчужина весит семь грамм и размером с монетку. Если ее подлинность и ценность будет подтверждена, ее стоимость составит не менее 200 тысяч долларов.

"Моя семья и соседи собрались, чтобы посмотреть на находку, и согласились, что это то, чего мы никогда раньше не видели. Это очень похоже на жемчужину, и я чувствую, что нам удастся на этом заработать", - сказал счастливый дальнобойщик.

Ранее мы писали о том, что рыбак нашел редчайшую жемчужину за 300 тысяч долларов. Хатчай Нийомдеча собирал со своей семьей моллюсков на берегу океана после отлива. Сокровище оказалось в раковине, которая была прикреплена к старому бую, выброшенному волной на берег.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.