Дальнобойщик нашел в еде жемчужину за 220 тысяч долларов (фото) [ Редактировать ]
40-летний дальнобойщик из Таиланда Монтиан Янсук нашел драгоценную жемчужину Мело в моллюсках, которых он купил на обед на местном рынке. За моллюсков мужчина заплатил менее двух долларов, а стоимость находки может составлять не менее 200 тысяч долларов, пишет Daily Mail.
Монтиан Янсук с женой купили на обед свежую рыбу, моллюсков и креветок, которые пожарили на углях, а во время обеда их сын чуть не подавился жемчужиной.
Сначала они подумали, что это камешек, однако вспомнили о своем соотечественнике, рыбаке, нашедшем драгоценную жемчужину Мело в раковине, прицепившейся к старому бую и, отмыв находку, отнесли ее оценщику.
Оранжевая жемчужина весит семь грамм и размером с монетку. Если ее подлинность и ценность будет подтверждена, ее стоимость составит не менее 200 тысяч долларов.
"Моя семья и соседи собрались, чтобы посмотреть на находку, и согласились, что это то, чего мы никогда раньше не видели. Это очень похоже на жемчужину, и я чувствую, что нам удастся на этом заработать", - сказал счастливый дальнобойщик.
Ранее мы писали о том, что рыбак нашел редчайшую жемчужину за 300 тысяч долларов. Хатчай Нийомдеча собирал со своей семьей моллюсков на берегу океана после отлива. Сокровище оказалось в раковине, которая была прикреплена к старому бую, выброшенному волной на берег.
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