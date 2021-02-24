Найгірша статистика у Вінницькій, Івано-Франківській областях, а також у столиці

Кількість хворих на коронавірус в Україні стабільно зростає. Від учора майже шість тисяч нових випадків. Перебороли недугу понад три з половиною тисячі українців. 152 людини померли.

Найгірша статистика у Вінницькій, Івано-Франківській областях, а також у столиці. За весь час пандемії ковід підтвердили більш як у мільйона трьохсот тисяч українців.

Більшість уже одужали. Хвороба забрала 25,5 тисяч життів.