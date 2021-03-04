В Україні одужали від COVID-19 майже 5 тисяч [ Редактировать ]
10 057 нових інфікувань на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 194 людини померло, майже 5 тисяч одужали - повідомляють у МОЗі.
Найбільше інфікованих у Києві, на Житомирщині та Вінниччині. У цих регіонах добовий приріст склав майже 900 людей.
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