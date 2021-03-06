3300 - саме стільки українців зробили щеплення проти коронавірусу минулої доби. Загалом від початку кампанії - близько 16 тисяч. Темпи - повільні.

Трохи сповільнилася і статистика захворюваності. У порівнянні з учорашнім днем - хай і не істотно, але скоротилася. Нових інфікованих трохи більше ніж 9 тисяч. Тих, хто одужав, - утричі менше.

У лідерах антирейтингу - традиційно столиця. Далі - Житомирська, Вінницька та Івано-Франківська області. За весь час пандемії, позитивні діагнози на COVID-19 отримали понад мільйон триста тисяч людей.