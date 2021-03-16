Столичный футбольный клуб "Динамо" обыграл луганскую "Зарю" в 18-м туре Favbet-лиги со счетом 2:0. Поединок проходил на стадионе в Запорожье.

Первый тайм для обеих команд закончился в нулевую ничью, хотя несколько голевых моментов соперники все же смогли создать, но все они закончились без взятия ворот. Вторая половина матча была намного более зрелищной, так как "Динамо" решило взять инициативу в свои руки и в течении трех минут окончательно решило исход поединка.

Отмечается, что на 55-й минуте забитым мячом отметился форвард "бело-синих" Артем Беседин, качечтвенно замкнув передачу от капитана Сергея Сидорчука. А уже на 55-й минуте сам лидер "Динамо" оформил взятие ворот соперника зрелищным ударом из-за границ штрафной площадки "Зари". Таким образом, луганчане потерпели первое фиаско после семи побед подряд. После триумфа в матче киевское "Динамо" увеличило свой отрыв от принципиального соперника донецкого "Шахтера" турнирной таблице, обогнав его на 4 очка. Известно, что матч следующего тура подопечные Мирчи Луческу проведут против львовского "Руха"

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