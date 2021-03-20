Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вслед за президентом США Джо Байденом назвал президента России Владимира Путина "убийцей". Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

По словам Авакова, это стало понятно еще в 2014 году. Он также отметил, что слова Байдена могут стать началом новой "холодной войны".

Читайте также Зеленский и Байден проведут телефонную "встречу": что обсудят лидеры

"Для нас нет вопроса, убийца ли Путин. Свой ответ мы получили еще в 2014 году. По данным ООН, на Донбассе погибли 13 200 человек, в том числе 3 тысячи мирных жителей. По нашим данным, эти цифры значительно больше. Конечно, все бы остались живы, если бы Путин не ввел свои войска... Путин - убийца, для нас это уже даже не вопрос", - сказал глава МВД.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Путина "убийцей" и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года. Разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что Российская Федерация пыталась вмешаться в американские выборы.

После этого Путин ответил Байдену: он пожелал ему "быть здоровым" и сказал, что "кто обзывается, тот сам так называется".