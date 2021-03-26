Из здания центрального железнодорожного вокзала Львова эвакуировали 330 человек из-за анонимного звонка о минировании. Об этом пишет департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Ночью правоохранители получили сообщение о том, что возле площади Дворцовой заложена бомба и до взрыва осталось 37 минут. Однако было принято решение о продолжении движения поездов.

Проведенным обследованием территории железнодорожного вокзала станции "Львов" (пл. Дворцовая, 1) взрывчатых материалов, веществ, устройств не обнаружено. Из помещения вокзала эвакуированы 300 пассажиров и 30 человек персонала. Движение поездов не останавливалось.

Отмечается, что сотрудникам полиции удалось установить, что к инциденту причастен житель города Дрогобыч 1989 года рождения, в настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Кроме того, в Киеве "заминировали" ряд торгово-развлекательных центров и одну гостиницу. В одном из ТРЦ идет эвакуация. При этом, эвакуация была экстренной, к примеру, посетителям спортклуба даже не дали переодеться.

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