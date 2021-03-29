Більшість українців не готові щепитися проти COVID-19 [ Редактировать ]
Не готові щепитися проти COVID-19 більше ніж половина українців. Такі дані опитування Української соціологічної групи. Усе через недовіру до вакцини.
Дві третини опитаних не вірять в ефективність сироватки, яка зараз використовується. 10% вважають вакцинацію шкідливою для здоров'я, ще стільки ж покладаються на власний імунітет. При цьому лише третина вірить, що масова вакцинація зупинить пандемію, і готові щепитися сироваткою в рамках державної програми імунізації.
Олександр Левцун, директор Української соціологічної групи:
Впевненість у безпечності вакцинації, ось що може стимулювати людей піти і зробити щеплення, скептики як правило вичікують або появи в українці іншої вакцини, якій вони будуть довіряти або підтвердження ефективності наявної вакцини.
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