Не готові щепитися проти COVID-19 більше ніж половина українців. Такі дані опитування Української соціологічної групи. Усе через недовіру до вакцини.

Дві третини опитаних не вірять в ефективність сироватки, яка зараз використовується. 10% вважають вакцинацію шкідливою для здоров'я, ще стільки ж покладаються на власний імунітет. При цьому лише третина вірить, що масова вакцинація зупинить пандемію, і готові щепитися сироваткою в рамках державної програми імунізації.

Олександр Левцун, директор Української соціологічної групи: