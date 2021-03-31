А поки що "в роботі" у нас одна вакцина - це "Ковішилд" від "Астразенеки". До речі, на європейському ринку ця вакцина змінює назву? На яку? І чи допоможе це поліпшити зіпсований імідж? Розповість наша берлінська кореспондентка Тетяна Логунова. А ще розкаже про те, Чому Німеччина вже втретє змінила рекомендації щодо використання "Астразенеки".

Обмеження щодо подальшого використання "Астразенеки"- німці запровадили буквально за день. Напередодні вранці експерти комісії з вакцинації повідомили: вони рекомендують сироватку виключно людям старшим 60 років. А вже пізно ввечері цю інформацію підтвердила і канцлерка Ангела Меркель.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Рекомендації комісії базуються на зібраних даних про рідкісні, але дуже серйозні випадки тромбозів у вакцинованих "Астразенекою" людей. Це інформація, яку ми не можемо ігнорувати. Федеральний і земельний уряди вирішили дотримуватися порад комісії.

Доказів, що утворення тромбів спричинила вакцина немає. Точних даних, що такий зв'язок відсутній - теж. Тож німці вирішили не ризикувати.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Те, що одна з доступних у нас вакцин, імовірно, є ризикованою для людей певної вікової групи - це серйозний удар по кампанії вакцинації. Станом на сьогодні ми зафіксували 31 випадок тромбозу церебральних вен у людей, які отримали щеплення "Астразенекою". Дев'ять людей померли.

Не рекомендована - не означає "заборонена". Німці, молодші 60 років, можуть імунізуватися "Астразенекою" за власним бажанням. Але не в центрі вакцинації, а у сімейного лікаря. Який обстежить і розповість про потенційні ризики.

Це стосується і людей, які вже отримали першу дозу "Астразенеки". А таких більше двох мільйонів. Вони можуть і вдруге вакцинуватися цією сироваткою після консультації у лікаря. Або ж трохи почекати та імунізуватися іншим препаратом. Які саме вакцини можна поєднати з "Астразенекою", і яким чином це зробити - наразі досліджують експерти.

Політики тим часом закликають людей старшого віку не відмовлятися від щеплень. Вакцинуватися "Астразенекою" вже вкотре пообіцяла Ангела Меркель.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Так, як я вже казала, я вакцинуюся "Астразенекою". Вже скоро черга дійде і до мене.

У громадян готовності менше. Німці заплуталися у постійних змінах рекомендацій.

Спочатку вони говорили - не можна літнім людям, тепер не можна молодим. Скажіть, хто захоче вакцинуватися?

Що я можу про це думати? Це якась катастрофа від самого початку.

Можливо, репутацію "Астразенеки" трохи покращить зміна іміджу. Європейська агенція з лікарських засобів дала згоду на перейменування препарату. Тепер він називатиметься "Ваксзеврія".