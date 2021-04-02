У Брюсселі засудили призов жителів Криму до російської армії [ Редактировать ]
Євросоюз засудив призов жителів Криму до російської армії. У Брюсселі це назвали порушенням міжнародного гуманітарного права. І нагадали Москві, що та має дотримуватися домовленостей та забезпечувати дотримання прав людини на півострові.
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