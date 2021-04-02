У Брюсселі це назвали порушенням міжнародного гуманітарного права

Євросоюз засудив призов жителів Криму до російської армії. У Брюсселі це назвали порушенням міжнародного гуманітарного права. І нагадали Москві, що та має дотримуватися домовленостей та забезпечувати дотримання прав людини на півострові.

Натомість ЄС не визнає окупаційної влади Криму і підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.