Понад 13 тисяч нових хворих. І на три тисячі менше тих, хто одужав.

Цифри коронавірусної статистики хоча й трохи знизилися, у порівнянні з антирекордами минулого тижня, але оптимізму - НЕ додають. Летальних випадків - 430. Це лише на три менше, ніж максимальний показник смертності, який зафіксували першого квітня. Щодо ситуації по регіонах, то в трійку антилідерів повернулася столиця. Більше хворих - лише на Одещині. Далі йдуть Львівська, Київська та Харківська області.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: