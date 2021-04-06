COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Понад 13 тисяч нових хворих. І на три тисячі менше тих, хто одужав.
Цифри коронавірусної статистики хоча й трохи знизилися, у порівнянні з антирекордами минулого тижня, але оптимізму - НЕ додають. Летальних випадків - 430. Це лише на три менше, ніж максимальний показник смертності, який зафіксували першого квітня. Щодо ситуації по регіонах, то в трійку антилідерів повернулася столиця. Більше хворих - лише на Одещині. Далі йдуть Львівська, Київська та Харківська області.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
У "червоній зоні" карантину знаходяться 11 областей. Загальна заповненість ліжок з киснем - близько 58% і продовжує зростати. Якщо подивитися, де найбільш напружена ситуація по регіонах - то це Київ. Столиця. Це Хмельницька, Миколаївська і Житомирська область. Зараз, як ніколи, важливо дотримуватись всіх карантинних обмежень, встановлених нашою країною.
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