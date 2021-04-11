Королівство у скорботі. Піддані британського двору прощаються з принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким. Він помер цієї п'ятниці, не доживши два місяці до свого століття.

Аристократ, який мав блискучу кар'єру в королівському флоті, яку покинув, аби стати головною опорою для дружини, королеви Єлизавети другої. Він був улюбленцем публіки, його обожнювали за почуття гумору та безпосередність.

Про життя принца Філіпа, яке було неймовірним та цікавішим за будь-яке кіно, розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

Він сім десятиліть провів у тіні своєї дружини.

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Для Її Величності він був опорою, другом та головним порадником

Єлизавета Друга, королева Великої Британії:

Він був моїм оплотом усі ці роки.

А світ запам'ятає його за сотні просвітницьких проєктів:

Джо Байден, президент США:

Його сміливість у Другій світовій війні, започаткування боротьби за довкілля, його благодійна діяльність. Він мав надзвичайне життя.

У Королівстві - 8 днів скорботи. Нація оплакує одного з улюбленців монаршої родини, її старійшину - принца Філіпа, герцога Единбурзького. До столітнього ювілею він не дожив лише два місяці.

На честь Його Високості приспущені прапори в Лондоні, 99 разів б'є дзвін Вестмінстерського абатства, а по країні та на морі стріляють гармати

Філіппос Шлезвіг-Гольштейн Зондербург-Глюксбург народився на обідньому столі у цьому замку на грецькому острові Корфу. Він успадкував титул принца грецького та данського. Та після перевороту його сім'я опинилася у вигнанні. Півторарічного Філіпа у коробці з-під апельсинів перевезли в Італію.

Спіро Фламбуріарі, представник фонду спадщини Корфу:

Його вивезли з Кофру на англійському воєнному фрегаті й забрали до Європи, де його доглядав та виховував брат його матері, лорд Маунтбаттен.

Прізвище опікуна принц згодом вирішив узяти собі, у Великій Британії його знали як Філіп Маунтбаттен. Батьків у дитинстві він майже не бачив. Йому було 8, коли матір відправили до психлікарні, потім вона стала монахинею. Батько усамітнився на французькій Рів'єрі з коханкою.

Філ Дамп'єр, автор книги про принца Філіпа:

Він багато де побував. У нього було дуже мандрівне дитинство. І на мою думку, це дало йому внутрішню силу. Його виховували різні родичі й насправді це, мабуть, і сформувало його, зробило самостійним.

У його жилах текла королівська кров, тож зустріч із доньками британського монарха була питанням часу. Насправді - Філіп та Єлизавета - далекі родичі. Вони обоє праправнуки королеви Вікторії, чотириюрідні брат та сестра. Майбутні чоловік та дружина познайомилися, коли Єлизаветі було 8, а Філіпу - 13. І це було кохання з першого погляду.

Роберт Джобсон, редактор новин на королівську тематику:

Але їхні романтичні стосунки почалися, коли принц повернувся з війни. Він приїжджав до Букінгемського палацу на спортивній машині, вони разом їздили на прогулянки. Він брав її на танці і в театр. Одним словом, залицявся, як умів.

Так розпочалася історія кохання, довжиною в життя. Після одруження вони встигли побути звичайними людьми - далеко від палаців та уваги преси. Він робив кар'єру в королівському флоті, вона поїхала за ним на Мальту, разом із дітьми.

Філіп завжди знав, що його дружина стане королевою. Але не сподівався, що так швидко. Єлизаветі було лише 25, коли помер її батько.

Філіп, принц Единбурзький:

Це було для нас випробуванням, але завдяки досвіду, мені здається, що ми досягли балансу між особистими та спільними інтересами.

Роберт Джобсон, редактор новин про королівську родину:

Його кар'єра стрімко розвивалася в королівському флоті і він мав усі шанси досягти найвищих чинів. Але йому довелося обирати між амбіціями та коханням. І він став опорою для королеви.

Єлизавета очолила країну, Філіп - родину. І в сімейних справах саме його слово було останнім.

Ендрю принц, наймолодший син принца Філіпа та королеви Єлизавети Другої:

Мій батько завжди був неймовірним джерелом підтримки. Він ніколи не забороняв нам пробувати щось нове. Навпаки.

Єлизавета Друга, королева Великої Британії:

Я переживаю, що занадто часто йому доводиться слухати, як я говорю. Часто ми обговорюємо мої промови напередодні. І, думаю, ніхто не сумнівається, що його погляди були висловлені дуже прямолінійно.

Подружнє життя молодої королеви та її чоловіка не завжди було безхмарним. У молодості Філіп любив нічні гулянки. Його часто бачили в компанії жінок. І навіть пліткували про роман із артисткою Вест Енда. Та хай там як, монарший шлюб тривав 73 роки.

Філіп, принц Единбурзький:

Одна із найважливіших речей у шлюбі - це терпимість. Вона може бути непотрібною, коли все добре, але вона життєво необхідна, коли справи погані. І повірте: королева має терпимості достатньо.

Він завжди був позаду Її Величності. Часто його місією було розважання дружин президентів та прем'єрів, поки Єлизавета говорила на серйозні теми з сильними світу цього. Сам принц став улюбленцем публіки - завдяки кмітливості та гострому язику.

- Дуже шкода, що ви відходите від справ. - Таки так, ходити стає дедалі важче.

Будь-яке знайомство Філіп починав із жарту. Ось його перша зустріч із наймолодшою Нобелівською лауреаткою.

Знаєте, чому діти ходять до школи? Тому що батьки не хочуть, щоб вони були вдома.

І чимало жартів принца були далеко за межами королівського протоколу. Медсестрі з Філіппін він сказав, що її Батьківщина, певно, напівпорожня, бо всі філіппінці працюють у британських лікарнях. А національне вбрання президента Нігерії назвав піжамою.

Філ Дамп'єр, автор книги про принца Філіпа:

Ці його висловлювання називали ляпами, але більшість із них мали на меті розслабити людей. Бо люди надто нервують, коли зустрічають членів королівської родини.

Пенні Джуніор, королівський біограф:

Герцог Единбурзький був доволі прямолінійним. Він не підбирав слів казав те, що відчував. Якщо десь у коридорі лунав сміх, то однозначно принц Філіп у цій кімнаті.

Сотні тисяч рукостискань та понад 600 закордонних поїздок. Одного разу принц Філіп завітав і до України на Чемпіонат Європи з кінного триборства. Це сталося у вересні 1973. До Києва він прилетів за штурвалом особистого літака.

Саймон Люїс, колишній голова відділу зв'язків із пресою королеви Єлизавети Другої:

Він був надзвичайно розумним. Його інтелект був невгамовним. Завжди чимось захоплювався. Він багато працював, і цього ж вимагав від інших.

Насправді принц ніколи не приховував, що не любить метушню та помпезність. Тож коли пішов на заслужену пенсію 4 роки тому - насолоджувався тишею. Рік пандемії він провів у ізоляції з дружиною у Віндзорському замку.

Клавдія Джозеф, експертка з королівських питань:

Думаю, королеві було б дуже важко всі ці роки без підтримки чоловіка, якого вона обожнювала, який підтримував її та не боявся їй суперечити.

Здоров'я принца погіршувалося останні 10 років. Він переніс кілька операцій. А у лютому знову потрапив до лікарні на цілий місяць.

Чарльз принц, старший син принца Філіпа та Єлизавети Другої:

Мій дорогий папа був дуже особливою людиною, і його би вразила реакція та зворушливі слова, сказані про нього. Моя сім'я щиро вдячна за це.

Сам принц не хотів перетворювати свій похорон на шоу. І заповів не влаштовувати церемонії. Та й пандемія вносить корективи. У нинішніх умовах на похоронах дозволено бути лише 30 гостям. Тож прийдуть лише діти, внуки і найближчі родичі. Зі Сполучених Штатів прилетить принц Гаррі. А от його вагітній дружині Меган Маркл лікарі порадили залишитися вдома.

У суботу принца Філіпа поховають у королівському сховищі Віндзорського замку. Церемонія буде доволі скромною, але її транслюватимуть по телебаченню. А весь наступний тиждень Велика Британія залишатиметься у скорботі.