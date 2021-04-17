Украина высылает старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве. Такое решение является зеркальным ответом на действия Москвы, которая предписала покинуть Россию украинскому консулу Александру Сосонюку. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.



"Украина выразила решительный протест в связи с задержанием и высылкой Сосонюка, а также исключила выдвинутые ему обвинения", - говорится в сообщении.

При этом в МИД заявили, что действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях с 1963 года. В Киеве считают, что такие действия Москвы еще раз подтверждают "избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".

"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - заявили в МИД.

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Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержало украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

Напомним, консул Украины Александр Сосонюк был задержан в Санкт-Петербурге якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". В ФСБ отметили, что данная деятельность имеет явный враждебный характер по отношению к России.

В свою очередь, в МИД Украины сообщили подробности задержания украинского консула и подчеркнули, что "в соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ".

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