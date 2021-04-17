Российская Федерация официально заявила о высылке украинского консула Александра Сосонюка, который 16 апреля был задержан в Санкт-Петербурге.

Консул должен покинуть территорию России до 22 апреля, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

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Также в МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.

"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля с.г.", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, консул Украины Александр Сосонюк был задержан в Санкт-Петербурге якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". В ФСБ отметили, что данная деятельность имеет явный враждебный характер по отношению к России.

В свою очередь, в МИД Украины сообщили подробности задержания украинского консула и подчеркнули, что "в соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ".

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