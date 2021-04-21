Понад 12 тисяч нових заражень COVID-19 в Україні за попередню добу. Померли 429 людей. Ушпиталили майже чотири з половиною тисячі. Найвищі показники поширення коронавірусу - на Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Києві.

Протиковідне щеплення учора зробили понад 15 тисяч українців. А від початку кампанії майже півмільйона. У МОЗі ще раз нагадали про заборону вакцинувати публічних осіб поза чергою і закликали повідомляти про такі випадки.

Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я України: