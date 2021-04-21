COVID-19 в Украні: вакцинували 15 тисяч жителів [ Редактировать ]
Понад 12 тисяч нових заражень COVID-19 в Україні за попередню добу. Померли 429 людей. Ушпиталили майже чотири з половиною тисячі. Найвищі показники поширення коронавірусу - на Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Києві.
Протиковідне щеплення учора зробили понад 15 тисяч українців. А від початку кампанії майже півмільйона. У МОЗі ще раз нагадали про заборону вакцинувати публічних осіб поза чергою і закликали повідомляти про такі випадки.
Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я України:
Якщо ви бачити, що в тому чи іншому регіоні якимось чином, на ваш погляд, є інформація, що вакцинація йде не за планом, або щеплення починають робити всім підряд - таких варіантів зараз немає, але, теоретично, будь ласка, повідомте на контактний центр - ми розберемось із цим питанням, оскільки цього немає бути. Є чіткий план, затверджений міністерством, і по ньому має все рухатись.
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