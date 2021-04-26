COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
5 062 випадки інфікування на COVID-19 діагностували в Україні минулої доби. 195 пацієнтів померли, майже 6 тисяч одужали, - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше випадків на Дніпропетровщині, Одещині та Миколаївщині. Відсьогодні з "червоної" карантинної зони у "жовту" перейшла Львівщина. Напередодні карантин послабили також і в Одеській області.
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