Председательствующая в Вишеградской группе (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) Варшава созвала срочное совещание глав правительств "по российскому вопросу" для обсуждения ситуации в Чехии, Украине и Беларуси. Об этом сообщил в Twitter замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Встреча будет посвящена российским диверсиям в Чехии, эскалации Россией ситуации в Украине и Беларуси и сотрудничеству "четверки" в деле укрепления безопасности в регионе.

По итогам онлайн-встречи премьер-министры "четверки" выпустили совместное заявление, где выразили солидарность с Чехией в связи с дипломатическим скандалом с Россией, приведшим к взаимной высылке дипломатов.

Мы, премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии, выражаем полную солидарность с Чехией, нашим близким партнером и соседом, в связи с участием агентов российской военной разведки в деятельности, приведшей к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Предлагаем Чехии нашу дипломатическую и консульскую поддержку.

Напомним, что власти Чехии ранее обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслали из страны 18 российских дипломатов. Москва в ответ выслала чешских дипломатов.

По версии чешских властей, к взрыву во Врбетице причастны российские спецслужбы. Полиция Чехии объявила в розыск двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании обвиняют в отравлении "Новичком" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Евросоюз и США поддержали действия Праги.

Ранее сообщалось, что Чехия призвала НАТО и Евросоюз выслать офицеров российских спецслужб.