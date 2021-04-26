"Вишеградская четверка" провела экстренное заседание по "российскому вопросу" [ Редактировать ]
Источник: Правительство Польской Республики
Председательствующая в Вишеградской группе (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) Варшава созвала срочное совещание глав правительств "по российскому вопросу" для обсуждения ситуации в Чехии, Украине и Беларуси. Об этом сообщил в Twitter замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.
Встреча будет посвящена российским диверсиям в Чехии, эскалации Россией ситуации в Украине и Беларуси и сотрудничеству "четверки" в деле укрепления безопасности в регионе.
По итогам онлайн-встречи премьер-министры "четверки" выпустили совместное заявление, где выразили солидарность с Чехией в связи с дипломатическим скандалом с Россией, приведшим к взаимной высылке дипломатов.
Мы, премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии, выражаем полную солидарность с Чехией, нашим близким партнером и соседом, в связи с участием агентов российской военной разведки в деятельности, приведшей к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Предлагаем Чехии нашу дипломатическую и консульскую поддержку.
Напомним, что власти Чехии ранее обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслали из страны 18 российских дипломатов. Москва в ответ выслала чешских дипломатов.
По версии чешских властей, к взрыву во Врбетице причастны российские спецслужбы. Полиция Чехии объявила в розыск двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании обвиняют в отравлении "Новичком" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Евросоюз и США поддержали действия Праги.
Ранее сообщалось, что Чехия призвала НАТО и Евросоюз выслать офицеров российских спецслужб.
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