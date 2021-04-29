За контрабанду - в тюрму. Верховна Рада може повернути кримінальну відповідальність за порушення митних правил. Законопроєкт уже зареєстрували. Тож санкції проти ТОП-десятки королів контрабанди та відсторонення митників від посад - це був лише початок.

Що далі? І чому доводиться повертатися до старих методів покарання?

Ці 12 контейнерів днями затримала Держприкордонслужба на терміналах Одеського морського порту. Всередині - понад 13 тисяч ящиків з контрабандними цигарками на понад 145 мільйонів гривень!

А ось у тюках, під виглядом "секонд хенду", завозять тони нового імпортного одягу та взуття. А ще кілограми бурштину, алкоголь, побутову техніку... І це лише мізерна частка нелегальних оборудок, які намагаються провернути поза очима митників. Збитки для держави - колосальні, мільярди гривень!

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Ці втрати оцінюються за різними оцінками від 80 до 100 млрд гривень щороку. В той час коли ми очікуємо наступний транш МВФ, якого немає вже тривалий час, в розмірі 700 млн доларів, то тут величезні втрати, які навіть перевищують розмір цих траншів, які проходять повз державний бюджет у чиїсь кишені. Тому ми бачимо, що влада активізувалася у боротьбі з порушниками митних правил.

Прецедентом у боротьбі з нелегальними оборудками стали санкції від РНБО для ТОП-10 контрабандистів. Від посад відсторонили понад сотню співробітників митниці в різних регіонах України. І президент пообіцяв на цьому не зупинятись.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування.

І якщо зараз контрабандистам загрожують лише штрафи, у разі ухвалення президентського законопроєкту - настане кримінальна відповідальність. Відповідний документ з позначкою як невідкладний вже зареєстрований у парламенті.

Данило Гетманцев, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики:

Це абсолютно правильне рішення і його потрібно приймати. Щодо криміналізації інших товарів, наприклад взуття чи одягу, я вважаю, що це питання варто ще продискутувати. Оскільки є технічні складнощі і щодо притягнення до відповідальності конкретних осіб і щодо реалізації того товару, який був конфіскований.

Товарну контрабанду декриміналізували в Україні ще у 2012 році. Тоді держава вирішила: з порушників - достатньо штрафів. Та за дев'ять років зрозуміли: таких санкцій замало. І вирішили знову повернути старі методи.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Питання контрабанди на митниці - це не проблема окремих бізнесменів, які намагаються не сплатити податків, а це проблема безпосередньо самої митниці, яка сприяє тому, щоб у нас постійно перетинав кордон товар без плати відповідних митних платежів. І саме на це спрямований законопроєкт, саме ці люди, які організовують такі схеми, будуть нести відповідальність з позбавленням волі.

Санкція статті передбачатиме позбавлення волі на строк від 7 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади. Та експерти, вважають, тільки в'язницею - контрабандистів не налякаєш. Потрібна комплексна реформа.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Потрібно в комплексі разом з санкціями розслідування кримінальних проваджень і доведення їх до суду - вкрай важливо навіть всього цього буде не достатньо, якщо не зупинити той безлад, який сьогодні відбувається у митних органах, де постійно змінюються керівники центральної митниці. Нам треба збільшувати міжнародну співпрацю, нам треба налагодити автоматизований обмін інформацією, нам треба ввести в наше законодавство інститут митних аташе. Хоча б у тих країнах їх мати, з якими ми маємо найбільший товарообіг.

І головне - хто займатиметься цими контрабандними справами? В планах урядовців створити Бюро економічної безпеки. Але навіть якщо депутати проголосують президентський законопроєкт, БЕБ зможе запрацювати лише через рік. Тож і конкретних вироків доведеться зачекати.