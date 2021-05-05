В среду, 5 апреля, в Украину приедет государственный секретарь США Энтони Блинкен. В центре Киева возможны ограничения движения из-за визита американского чиновника.

Так, с 5-6 мая Блинкен будет в Киеве. Он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебою и другими официальными лицами.

Ожидается, что он приедет вместе с заместительницей по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Какие вопросы будут подняты?

Главным вопросом, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, является тема безопасности, а также помощь, которую могут оказать США в реформах.

Кроме того, стороны будут обсуждать экономику, особенно энергетическую сферу.

По информации телеканала CNN, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам США по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встрече лидеров двух стран.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В частности, они поговорили о наращивании войск России у украинских границ.

В Киеве могут ограничить движение из-за визита Блинкена

Ранее мы писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции. Их разговор состоялся в Брюсселе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.