Блинкен 5 мая приедет в Украину: какие планы у госсекретаря США [ Редактировать ]
В среду, 5 апреля, в Украину приедет государственный секретарь США Энтони Блинкен. В центре Киева возможны ограничения движения из-за визита американского чиновника.
Так, с 5-6 мая Блинкен будет в Киеве. Он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебою и другими официальными лицами.
Ожидается, что он приедет вместе с заместительницей по политическим вопросам Викторией Нуланд.
Какие вопросы будут подняты?
Главным вопросом, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, является тема безопасности, а также помощь, которую могут оказать США в реформах.
Кроме того, стороны будут обсуждать экономику, особенно энергетическую сферу.
По информации телеканала CNN, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам США по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встрече лидеров двух стран.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В частности, они поговорили о наращивании войск России у украинских границ.
В Киеве могут ограничить движение из-за визита Блинкена
Ранее мы писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции. Их разговор состоялся в Брюсселе.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину
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