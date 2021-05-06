Росію закликали дотримуватися Мінських угод [ Редактировать ]
До деескалації на українських кордонах - закликали Росію держави Великої сімки. Про це йдеться у спільному комюніке за підсумками саміту у Лондоні.
Дипломати також висловили занепокоєння тим, що Росія блокує доступ до морських вод поблизу окупованого Криму і в Керченській протоці.
Нагадали Москві про необхідність дотримуватися Мінських угод і підтвердили, що санкції проти Кремля - зберігатимуться.
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