На Одещині шукають зниклого прикордонника [ Редактировать ]
На Одещині тривають пошуки зниклого прикордонника. Напередодні там перекинувся моторний човен із військовослужбовцями, які патрулювали на озері Тудорове, біля кордону з Молдовою.
Троє чоловіків - урятувалися, четвертий зник. До пошуків залучили підрозділи Держприкордонслужби, водну поліцію, надзвичайників і авіацію.
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