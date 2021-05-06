Шість тисяч нових випадків. Коронавірусні показники після тривалих вихідних очікувано зросли. Утім, позитивна тенденція збереглася - одужали понад чотирнадцять тисяч українців. Померли 374 людини.

У лідерах за кількістю інфікованих - столиця, Донецька, Дніпропетровська, Рівненська та Харківська області. Причому остання сьогодні вийшла з "червоної" зони разом з Хмельниччиною та Чернігівщиною. А вже завтра її залишать Запоріжжя й Полтава. Тож "червоним" на карантинній мапі буде лише один регіон - Сумщина.

Вакцинувалися за останню добу понад 24 з половиною тисячі українців. А за весь період кампанії - більш як 780 тисяч.