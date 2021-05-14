У Брюсселі готують до відкриття пивний спа-салон [ Редактировать ]
У Брюсселі готують до відкриття пивний спа-салон. Заклад пропонуватиме відпочити у джакузі, наповнених цілющою сумішшю з хмелю, солоду та пінного напою. Ідею власники запозичили під час відвідин Чехії. Позаяк бельгійське пиво славиться своєю якістю не менше за чеське, вирішили облаштувати такий заклад у столиці.
Відкриється він на початку червня, поки що ж приймає друзів та сусідів господарів.
Доріен Діркс, тренерка з йоги:
Це абсолютно відрізняється від того, до чого я звикла. Запах... Це досить незвично. Але це дає відчуття цілковитого розслаблення, а поєднання свіжого пива та гарячої ванни - це чудово, аби позбутися щоденного стресу!
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