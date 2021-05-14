У Брюсселі готують до відкриття пивний спа-салон. Заклад пропонуватиме відпочити у джакузі, наповнених цілющою сумішшю з хмелю, солоду та пінного напою. Ідею власники запозичили під час відвідин Чехії. Позаяк бельгійське пиво славиться своєю якістю не менше за чеське, вирішили облаштувати такий заклад у столиці.

Відкриється він на початку червня, поки що ж приймає друзів та сусідів господарів.

Доріен Діркс, тренерка з йоги: