80 відсотків японців проти проведення Олімпіади в їхній країні. Змагання в Токіо мали відбутися торік, але їх відклали через пандемію коронавірусу. Чи готова Японія зустрічати олімпійців - про це Анна Філь.

Такі протести в Японії вже стали регулярними. Майже сотня людей у середмісті Токіо вимагає скасувати літні Олімпійські ігри. Вважають, що велика спортивна подія спричинить зростання захворюваності на ковід.

Тошіо Мізаякі, організатор протесту:

Мені здається, усім зрозуміло, що Олімпіаду треба скасувати. Але і оргкомітет, і уряд просто бояться ухвалити таке рішення. Ми не можемо дозволити собі масштабне спортивне змагання, доки не подолали коронавірус.

Останнім часом ковідна статистика в країні невтішна. Ширяться нові штами. А вакциновано лише приблизно один відсоток від усього населення. Як наслідок - понад дві третини японців проти проведення Олімпіади в країні цього літа.

Хіроші Хошіно, учасник протесту:

Олімпіаду проводять лише для того, щоб в урядовців було відчуття виконаного обов'язку. По всій країні карантин, у нас надзвичайний стан, спортсменам доведеться пережити чимало незручностей.

Натомість в уряді Японії наполягають - зможуть безпечно провести Ігри. Спортсменів-олімпійців планують тестувати на коронавірус щодня, а їхнє пересування обмежити. Чи дозволять глядачам дивитися змагання наживо ще не вирішили. От тільки за статистикою на стадіони прийшли б лише 3 відсотки японців.

Сейко Хашімото, голова оргкомітету Олімпійських ігор:

Ми були змушені заборонити глядачам з-за кордону відвідувати Олімпійські ігри. Також ми запровадили суворі карантинні правила. Дуже важливо, щоб люди їх дотримувалися на час проведення змагань.

Йошіхіде Суга, прем'єр-міністр Японії:

Для посадовців і журналістів, які приїдуть на Олімпіаду, оголосять додаткові обмеження. Щодо порушників - нині ми плануємо запровадити суворі покарання, аж до депортації.

На спортивних аренах наразі тривають репетиції спортивних змагань без глядачів. Ось, приміром, тренуються новачки Олімпійських ігор представники ВМХ-фристайлу. У безпеці на спортивній події - упевнені.

Йоджі Міцугакі, велосипедист:

Ми ходимо весь час у масках, знімаємо лише коли виходимо на трек. Звичайно ж, користуємося антисептиками і обмежуємо контакти. Думаю, що проблем із безпекою не буде.

Готуються до поїздки в Японію і українські спортсмени. Чимало з них уже зробили щеплення проти коронавірусу це обов'язково для участі. Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри - 24 серпня.