На вечеринке в Калифорнии задержали 150 человек (видео) [ Редактировать ]
Источник: NY Post
В Калифорнии почти 2,5 тыс. человек пришли на вечеринку, объявленную через TikTok. Полиция назвала мероприятие незаконным, были задержаны 149 человек, среди них 28 - несовершеннолетних, сообщает CBS News.
Массовое задержание произошло в городе Хантингтон-Бич в ночь на воскресенье, 23 мая. Приглашение на вечеринку в честь дня своего рождения разослал в TikTok парень по имени Эдриан.
Когда полиция попыталась разогнать толпу после захода солнца, начался хаос: в офицеров и посетителей начали запускать фейерверки, а некоторые участники вечеринки стали громить магазины и полицейские автомобили.
Во время волнений никто серьезно не пострадал, но правоохранители объявили чрезвычайный комендантский час для жителей города с 23:30 до 5:30.
Напомним, что недавно американцам, полностью привитым от коронавируса, разрешили не носить маски в помещениях. При этом американцы, завершившие вакцинацию, должны продолжать носить маски и соблюдать дистанцию, если это требуют федеральные или территориальные законы, а также правила местного бизнеса. Также они должны носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах.
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