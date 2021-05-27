У світі зменшується кількість нових хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Кількість нових хворих на коронавірус у світі зменшується. Таке заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За минулий тиждень загалом зафіксували понад чотири мільйони нових хворих. Найменше у Європі.
Попри це у ВООЗ зазначають, що частота захворюваності та летальних випадків залишається високою.
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