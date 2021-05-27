Іспанський "Вільярреал" став переможцем Ліги Європи. Фінал відбувся у польському Гданську. Підопічні Уная Емері зустрілися з "Манчестер Юнайтед", першими відкрили рахунок, але основний час і два додаткових тайми закінчились нічиєю - 1:1. Усе вирішила серія пенальті, при чому пробивати довелося усім гравцям. По 10 ударів від обох команд були влучними, голкіпер іспанців забив останнім, а потім і спіймав м'яч від воротаря супротивника.