"Вільярреал" вирвав Лігу Європи у подвійній серії пенальті [ Редактировать ]
Іспанський "Вільярреал" став переможцем Ліги Європи. Фінал відбувся у польському Гданську. Підопічні Уная Емері зустрілися з "Манчестер Юнайтед", першими відкрили рахунок, але основний час і два додаткових тайми закінчились нічиєю - 1:1. Усе вирішила серія пенальті, при чому пробивати довелося усім гравцям. По 10 ударів від обох команд були влучними, голкіпер іспанців забив останнім, а потім і спіймав м'яч від воротаря супротивника.
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