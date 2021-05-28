Міністра охорони здоров'я Великої Британії терміново викликали на звіт перед парламентом. Метта Ген-кока звинувачують у неадекватній боротьбі з коронавірусом в перші місяці пандемії. Як виправдовується міністр - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Цей чоловік спровокував справжній хаос у британській політиці. Він першим з високопосадовців розповів про усі помилки влади, зроблені в перші місяці пандемії. Домінік Каммінгс - колишній радник Прем'єра. Йому довелося звільнитися не полюбовно, тому зараз не стримує себе у критиці уряду.

Домінік Каммінгс, колишній старший радник Прем'єр-міністра Великої Британії:

Я вважаю, що міністр охорони здоров'я мав бути звільнений щонайменше за 15-20 речей, зокрема за брехню всім на багатьох зустрічах, і в кабінетах уряду, і на публіці. На мою думку, він та інші високопосадовці поводилися набагато гірше, ніж країна на це заслуговує.

Найбільша претензія до міністра з приводу ситуації в будинках для літніх людей. Мовляв, пан Генкок запевняв, що всіх мешканців тестують на коронавірус перед прибуттям. Але насправді цього не відбувалося, інфекція легко потрапляла до будинків і люди помирали один за одним. Якби не це, можна було вберегти десятки тисяч стареньких.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Звісно, це був серйозний виклик, особливо спочатку, коли багато характеристик залишалися невідомими. І як я неодноразово говорив депутатам, ми опублікували усі подробиці нашого підходу та співпрацювали з керівництвом будинків для літніх людей, щоб люди залишалися в безпеці.

Втім опозицію не вдовольнили такі розмиті та узагальнені виправдання міністра. Депутати вимагають негайної відставки та вибачень за непрофесійність. Але Генкок не збирається нікуди йти. Тим паче, що має повну підтримку від начальника - Прем'єра Бориса Джонсона.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Для нас важливо зосереджуватися на тому, що дійсно важливе для нашого народу. І я хочу зазначити, з вашого дозволу, що деякі коментарі, які я почув від колишнього радника, не мають абсолютно ніякого відношення до реальності.

Насправді саме Прем'єр став головною мішенню колишнього радника. Каммінгс вважає ексшефа некомпетентним та недостойним посади голови уряду. Щоправда, Прем'єр відхрещується від усіх заяв Каммінгса. І схоже, що останні успіхи в програмі вакцинації затьмарюють помилки Прем'єра в перші місяці пандемії.