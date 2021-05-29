Розвиток української медицини: Оксана Дмитрієва поділилась думками про лікування в Україні [ Редактировать ]
Українська медицина повинна розвиватися, щоб вийти на достатній рівень і стати незалежною. Про це ввечері у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Оксана Дмитрієва.
Роблячи висновок із ситуації з ковідом, ми маємо розуміти, що ми маємо розвивати медицину саме у нас в Україні, ми маємо мати незалежну медицину. Держава повинна витрачати кошти на меицину. Від цього всього будуть у виграші наші пацієнти.
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