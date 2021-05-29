Українська медицина повинна розвиватися, щоб вийти на достатній рівень і стати незалежною. Про це ввечері у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Оксана Дмитрієва.

Роблячи висновок із ситуації з ковідом, ми маємо розуміти, що ми маємо розвивати медицину саме у нас в Україні, ми маємо мати незалежну медицину. Держава повинна витрачати кошти на меицину. Від цього всього будуть у виграші наші пацієнти.