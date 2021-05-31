Українські прикордонники зі службовими собаками змагались у перегонах на 3 кілометри [ Редактировать ]
Змагалися в бігу й прикордонники. Понад сто кінологів разом зі службовими собаками взяли участь у командних перегонах на 3 кілометри. За результатами кросу визначили переможців.
Ну, а чотирилапих помічників частували смаколиками.
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