Голодні ведмеді здійняли переполох на Прикарпатті

Лише за останній тиждень клишоногі встигли відзначитися вже кілька разів та наробити чималої шкоди - що змушує диких звірів так близько підходити до людських осель і як вберегтися від зустрічі з ними?