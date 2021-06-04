Забрызгал баллончиком пассажирку с ребенком: таксист Bolt попал в громкий скандал [ Редактировать ]
В Киеве таксист из компании Bolt забрызгал пассажирку с шестилетним ребенком газовым баллончиком после того, как она отказалась с ним ехать. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Отмечается, что клиентка такси с ребенком не предупредила водителя о необходимости наличия в салоне автокресла. Это привело в ярость водителя, он начал материться и позволил себе грубости.
"Водитель на языке мата начал возмущаться, что я при вызове не указала то, что мне нужно детское кресло, а "на платье денег не пожалела". Шокированная этими выражениями я озвучила ему, что не будем с ним ехать, после этого водитель начал кричать, что я ему должна за ложный вызов. Когда я поинтересовалась, почему он позволяет себя так вести при 6-летнем ребенке, в ответ услышала: "Скажи спасибо, что не дал тебе п**ды и не забрызгал баллончиком", - рассказала пассажирка.
После этого таксист вышел из салона авто и забрызгал женщину газом. В это время ребенок находился возле нее. Но на этом все не закончилось - женщина начала вызывать полицию и водитель снова применил газ, а потом вообще начал движение на авто прямо на нее.
"Когда я начала вызывать полицию, водитель второй раз применил газовый баллончик. После этого сел в авто и начал движение. Я позвонила мужу, который был уже в минуте от нас, он догнал водителя и начал вызывать полицию. Я стала возле капота, чтоб водитель не скрылся. Когда водитель понял, что полиция приедет - он начал движение авто на меня", - вспоминает события клиентка такси.
После этого появилась девушка - свидетельница происшествия. Она начала кричать, что все видела, и водитель решил быстро ретироваться. Женщина написала в поддержку такси Bolt, но ей не ответили. тогда она написала заявление в полицию.
"Я начала терять сознание, меня муж подхватил и забрал на тротуар. Водитель этим воспользовался и моментально уехал. Фото водителя, фото авто прикладываю", - подытожила она.
Ранее мы писали о том, что таксист напоил пассажиров кофе и вывез в лес умирать. Также мы писали о том, что в Харькове пассажир такси изнасиловал водителя.
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