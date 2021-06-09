Трасу, що спричинила вже не одну аварію, сьогодні "поховали" на Черкащині. Все - як і на будь-якому похороні. Дорогу спершу "відспівали", а тоді - поклали до найглибшої ями вінок.

Люди кажуть: зробили це з відчаю. Бо вже не раз влаштовували акції протесту. Але ями нікуди не поділись.

Сьогодні минає 9 днів, по нашому Автодору. Я зачитаю Отче Наш.

Такий незвичний перформанс з відспівуванням та покладанням траурних вінків жителі Лисянки влаштували на трасі Р-О4. Вже третій рік вони добиваються ремонту розбитої дороги, та шляховики на це не реагують. Тож такими акціями люди намагаються вкотре привернути увагу до проблеми.

Сергій Хорошенюк, житель селища Лисянка:

Скільки раз ми не зверталися до нашої влади - нас ніхто не чує. Це у нас така вже болячка - чують тільки тоді, коли їм треба, або, коли вибори. Коли дійсно треба зробити для людей - вони не готові нас почути.

Ця траса сполучає Звенигородку, Білу Церкву та Київ. Ділянка ж, яка проходить по Черкаській області, не бачила капітальних ремонтів уже понад півтора десятиліття. Одна яма перетікає в іншу, утворюючи суцільне бездоріжжя.

Олена обережно веде машину намагаючись оминути ями. У вересні 2018 року ця дорога перевернула її життя. Тоді вона була вагітною і поверталась з чоловіком з лікарні, однак додому так і не доїхали. Автомобіль ускочив в яму та врізався в дерево на узбіччі. Чоловік Олени загинув на місці.

Олена Чимбель, вдова:

Ну, якщо колеса одірвало, то яма - тим більше, що чоловік не перевищував ні швидкість, ні порушував правила дорожнього руху. А хочуть все звалити на нього. Автодор взагалі сказав, що він тут ні при чому. На третій день після ДТП дороги там закатали.

Та після ремонту зробленого поспіхом, на цьому місці знову повно ям. І оминути їх попутнім автомобілям майже нереально.

З паном Сергієм розбита траса теж зіграла злий жарт. Чоловік працює на капітальному ремонті сусідньої траси. Через Лисянку він возить щебінь для укладання подушки під нову дорогу. Та сьогодні довезти вантаж йому не судилось - на ямах вийшла з ладу підвіска.

Сергія, водій вантажівки:

Воно по тих ямах трясеться, дрибізжить. Аби по рівному асфальту, воно би так не випало. Тут от заїхав в Звенигородку, бо там трошки краща дорога, а тільки сюди заїхав - то почалася яма на ямі.

Власним коштом провести ремонт дороги Лисянська громада не має права - траса обласного значення і перебуває на балансі Служби автомобільних доріг. Там кажуть, зараз в пріоритеті дороги міжнародного і національного значення, хоча на трасі Р-04 - роботи з так званого "експлуатаційного утримання" таки анонсують.

Юрій Дубрава, речник Служби автомобільних доріг Черкаської області:

Фактично це буде ямковий ремонт, де картами, де просто буде ямковий ремонт. Проводяться до ладу дороги національного і міжнародного значення, потім вже приводяться регіонального.

На ямковий ремонт розбитої траси Служба передбачили 3 мільйони гривень. Щоправда, місцеві жителі у якість цих робіт не вірять. Кажуть, латки, які шляховики поклали позаминулого року подекуди вже перетворились на величезні вирви.