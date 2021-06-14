Через негоду "жовтий" рівень небезпеки оголосили в кількох областях Україні. Найбільше потерпають центральні, південні та західні регіони. Причому погодні вибрики там різні.

На календарі - середина літа, а зима ніяк не піде з Прикарпаття. Високогір'я - знову засипало снігом. Місцями намело кількасантиметрові кучугури. На горі Піп Іван не тільки сніжить, але і дме потужний вітер. Температура повітря опустилися там до нуля.

Зовсім не літня погода і на решті території Івано-Франківської області. Стовпчик термометра опустився до десяти градусів тепла. Тож містянам вкотре довелося витягувати з шаф теплий одяг.

Галина, жителька Івано-Франківська:

Як вам погода? - А ви не бачите, яка погода! Дуже холодно. Аж не віриться, що середина літа. Певно прийдеться включати дома опалення.

Накрили область і проливні дощі. В річках почала підійматися вода. Так на гірському Черемоші - вже більше метра. Гідрометеоцентр попереджає про вихід з берегів в заплаву і річки Дністер. Це жовтий рівень небезпеки.

Ми зараз на річці Бистриця Надвірнянська - вона протікає біля Івано-Франківська. Вода тут за останні кілька днів дуже сильно піднялася - подекуди, я думаю, більше метра і далі продовжує підійматися. А ще вона стала каламутною. Це означає, що в горах йдуть сильні дощі й звідти це все йде сюди.

Залило і Запоріжжя. Напередодні в місті був справжній потоп. Шквальний вітер ламав дерева, а потужна злива за лічені хвилини затопила майже все місто. Через забиті системи водовідведення, десятки автомобілістів опинились у водяних пастках. Машини в прямому сенсі слова - тонули як на центральному проспекті, так і в провулках. Декого доводилось витягувати рятувальникам ДСНС. Заливало тут також і підвали багатоповерхівок.

Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

В одному з будинків на проспекті Соборний потрібна допомога. Оскільки підвальні приміщення та територія були підтоплені. Наші співробітники за допомогою спеціальної техніки відкачали 150 метрів кубічних води.

На Кіровоградщині град побив городину. Кучугури подекуди сягали пів метра і більше. Село Великі Трояни град накрив разом з дощем. За пів години там випала місячна норма опадів. Таке незвичне явище - сніжні брили влітку - люди зафіксували обабіч доріг та на полях. Місцеві кажуть, що за останні пів століття не пам'ятають таких погодних "сюрпризів".

Синоптики попереджають, попри оманливе тепло, у деяких регіонах - розслаблятися зарано. І прогнозують на завтра значні зливи, місцями із градом. Зокрема в Києві, центральній частині, на півдні України і в Чернівецькій області.