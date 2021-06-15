На Донбасі двоє українських захисників підірвалися на міні. Їх доправили до лікарні. Стан одного - задовільний, іншого - середньої тяжкості. За минулу добу зафіксували 8 порушень режиму тиші. Неподалік Новотошківського ворог цілив із гранатометів та стрілецької зброї.

А поблизу Водяного - двічі обстріляв позиції ЗСУ з гранатометів і великокаліберних кулеметів. На атаки противника українські бійці відповідали вогнем. А на Луганщині армійці знешкодили ворожий безпілотник.