На фронті двоє українських військових підірвалися на міні [ Редактировать ]
На Донбасі двоє українських захисників підірвалися на міні. Їх доправили до лікарні. Стан одного - задовільний, іншого - середньої тяжкості. За минулу добу зафіксували 8 порушень режиму тиші. Неподалік Новотошківського ворог цілив із гранатометів та стрілецької зброї.
А поблизу Водяного - двічі обстріляв позиції ЗСУ з гранатометів і великокаліберних кулеметів. На атаки противника українські бійці відповідали вогнем. А на Луганщині армійці знешкодили ворожий безпілотник.
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