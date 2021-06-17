COVID-19 в Україні: одужали понад 4,5 тисячі інфікованих [ Редактировать ]
Українська ковідна статистика і далі стабільна. За останню добу дещо більше тисячі інфікувань. Одужали понад 4 з половиною тисячі.
Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Вакцинувалися за минулу добу майже 77 тисяч людей - це, до речі, новий рекорд. Загалом від початку кампанії щепилися близько двох мільйонів українців.
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