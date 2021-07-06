Жодних масок і жодних обмежень. Британія, де лютує новий штам Дельта, збирається скасувати всі карантинні правила. "День свободи", як його назвали британці, має настати за два тижні. Чи залишаться бодай якісь обмеження? Розкаже Світлана Чернецька.

Ледь не щотижня у столиці Великої Британії проходять протести проти локдауну. Ось, наприклад, під гучні діджейські сети, зібралися відвідувачі нічних клубів. Ці заклади залишалися зачиненими вже понад рік. Загалом чимало британців хочуть якомога скоріше повернутися до звичного життя.

Сью Брекен, 69-річна мешканка Лондона:

Я, наприклад, збираюся й далі носити маску в закритих приміщеннях, але нам доведеться якось жити з цим вірусом. Він нікуди не зникне. Тож ми будемо змушені пристосовуватися.

"День свободи" призначено на 19 липня. Це означатиме більше не треба дотримуватися дистанції між людьми і нарешті можна забути про маски. Їх не вимагатимуть ані у транспорті, ані в публічних місцях.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Чи буду я носити маску? Це залежатиме від ситуації. Ми просто хочемо рухатися від урядового диктату до персональної відповідальності. І, очевидно, що є велика різниця між подорожжю у переповненому вагоні метро та поїздкою пізно вночі у майже порожньому вагоні поїзда.

Усі інші коронавірусні правила - теж йдуть у забуття. Більше жодних обмежень щодо кількості гостей на весіллях чи відвідувачів масових заходів. У пабах знову дозволять сидіти за барною стійкою. Усі, без винятку, заклади можуть повертатися до звичної роботи.

Саджид Давід, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Ніхто не каже, що пандемія закінчилася. Вона якраз існує. Але ми пройшли її найгірший етап. Різниця в тому, що наразі працює стіна захисту вакцин, і ми серйозно послабили зв'язок між інфікуванням та госпіталізацією. І ще, зараз ми маємо набагато ефективніші протоколи лікування ковіду.

Паспорт вакцинації всередині країни теж не вводитимуть. Хоча доказ можуть вимагати окремі заклади. А от мандрівникам імунізація може дати додаткові бонуси. Як то скасування самоізоляції. Але про це повідомлять трохи пізніше.