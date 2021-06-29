В 2019 году компания Energizer в сотрудничестве с производителем телефонов Avenir представили миру смартфон с самым емким аккумулятором в мире. Встроенный аккумулятор обладал внушительным 18000 мАч аккумулятором, что делало устройство внешне похожим на кирпич. Но такое решение оказалось абсолютно неудобным и чудовищно непривлекательным для покупателей.

Energizer и Avenir Telecom, кажется, усвоили урок. Производители решили посадить смартфон на "диету" и убрать лишние 11000 мАч емкости. "Похудевшая" новинка получила название Energizer Ultimate U680S, которую анонсировали на Mobile World Congress, сообщает PCMag.

Power Max P18K Pop был больше похож на кирпич

Сообщается, что фирма отказалась от идеи "толстого" смартфона Power Max P18K Pop, представленного два года назад, ради тонкого профиля толщиной менее 10 мм. В корпус был вмонтирован аккумулятор емкостью 7000 мАч. Для сравнения, Galaxy S21 Ultra имеет толщину 8,89 мм и батарейку емкостью 5000 мАч.

U680S определенно нацелен на бюджетный сегмент рынка: он будет стоить около 140 долларов и использовать энергоэффективный процессор Unisoc.

Первое фото Energizer Ultimate U680S

Прошлый аппарат Power Max P18K Pop обладал аккумулятором емкостью 18000 мАч. На момент анонса его возможности впечатляли.

Тогда компания заявляла, что смартфон мог непрерывно проигрывать видео в течение двух дней, воспроизводить 100 часов музыки, и общаться по мобильной связи в течение 90 часов и а также находиться в режиме ожидания больше месяца. И при толщине 18 мм им можно было "забивать гвозди".

Power Max P18K Pop

Увы, кампания P18K Pop Indiegogo завершилась с получением всего 15 тысяч долларов инвестиций от 11 спонсоров, что немного меньше целевого финансирования в 1,2 миллиона долларов. Этот факт доказывает, что людям не нужны "50 дней в режиме ожидания", поскольку их больше интересует удобство и красивый внешний вид.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi нашла способ мгновенно заряжать смартфоны, что лишает подобные устройства с емкими батарейками какого-либо преимущества.