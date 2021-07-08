Перед каждым матчем Евро-2020, в котором принимала участие сборная Украины, интерес украинцев к седативным препаратам, в частности, к "Корвалолу" и "Валидолу", возрастал. Об этом свидетельствуют данные YouScan в социальных сетях.

Так, в июне всего было зафиксировано 8892 поиска успокоительных препаратов "Корвалол" и "Валидол", что вдвое больше, чем в мае. При этом в июне Google Trends зафиксировали пик упоминаний корвалола 29.06 в день матча между сборными Украины и Швеции.

Также в этот период выросло упоминание по темам "сердце" и "Валидол". Причиной этого является понятие "валидольный матч", популярное среди футбольных фанов. Оно означает напряженную, зрелищную игру с непредсказуемым результатом. Кроме этого, болельщики используют похожий термин - "валидольная победа".

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, в период матча с австрийцами спрос на Корвалол вырос на 32%.

"В период матча с австрийцами спрос на Корвалол вырос на 32%. В прошлом году в это время даже пандемия коронавируса вызвала меньше волнений, чем игра сборной Украины. Многим из нас без успокоительного выдержать стресс от матчей было невозможно! Украина дошла до ¼, а наши ребята стали героями наших спокойных сердец. Точно знаю, что у нашей сборной все еще впереди!" - написал Шимкив на своей странице в Facebook.