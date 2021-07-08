В киевском супермаркете изрезали мужчину [ Редактировать ]
В Киеве во время конфликта в супермаркете пострадал мужчина. Его ранили раскладным ножом в живот.
Об этом сообщает полиция Киева.
По данным полиции, на кассе супермаркета на Оболони поссорились посетители. В ходе конфликта один из участников конфликта достал из кармана раскладной нож и ударил своего оппонента в живот.
Свидетели происшествия вызвали бригаду скорой помощи, которая забрала пострадавшего в больницу.
Полицейские задержали правонарушителя, им оказался 23-летний киевлянин. Задержанный и раньше попадал в поле зрения правоохранителей, а теперь может на 8 лет сесть в тюрьму.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.
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