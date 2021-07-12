Люди також обурені дефіцитом електроенергії та продовольства

Антиурядові протести на Кубі. По всій країні люди мітингують проти комуністичної влади. Активісти вимагають більшої свободи та рішучіших дій у боротьбі з пандемією, зокрема - пришвидшити вакцинацію.

Люди також обурені дефіцитом електроенергії та продовольства. Востаннє на Острові свободи таке було 30 років тому. Президент звинуватив США та кубинсько-американську мафію в підбурюванні населення до демонстрацій.