Коронавірус за добу забрав життя 25 жителів України [ Редактировать ]
547 нових заражень Ковідом зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше випадків у Києві та області, на Одещині, Донеччині й Дніпропетровщині. 25 людей померли. Ушпиталили пів тисячі хворих. І майже 800 пацієнтів одужали.
За весь час пандемії на коронавірус заразились понад два мільйони 240 тисяч українців. Приблизно ж стільки громадян зробили щеплення проти Ковіду.
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655 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 12 пацієнтів померло, одужали майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині повідомили у МОЗ.
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