547 нових заражень Ковідом зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше випадків у Києві та області, на Одещині, Донеччині й Дніпропетровщині. 25 людей померли. Ушпиталили пів тисячі хворих. І майже 800 пацієнтів одужали.

За весь час пандемії на коронавірус заразились понад два мільйони 240 тисяч українців. Приблизно ж стільки громадян зробили щеплення проти Ковіду.