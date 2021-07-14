Пішли штурмом на Раду! А поліція застосувала у відповідь сльозогінний газ. В урядовому кварталі - протести. Пенсіонери-силовики - сьогодні доволі радикально - вимагали виплатити їм пенсії. Людям зробили перерахунок і додали по дві тисячі гривень. Однак ці гроші зависли в повітрі, бо Кабмін не ухвалював постанову.

Чи вдалося протестувальникам достукатися до чиновників - Геннадій Вівденко знає.

Ветерани-силовики пішли штурмом на Верховну Раду. Колишнім правоохоронцям увірвався терпець. Обіцяні надбавки до пенсій - їм не виплачують з 2019. Тому вибивати гроші - прийшли силою.

Валерій, ветеран МВС України:

Не перераховують перерахунок наших пенсійних рахунків, який має перераховуватися відповідно до закону.

Віктор, ветеран МВС України:

- У кого пенсія зменшилися на тисячу у кого на півтори сказали це ваші гроші і тепер сказали що дадуть дві, будемо приймати радикальніші дії. - Які саме? - Будемо переривати дороги щось будемо добиватися якщо нас не чують.

На мітингу близько п'яти тисяч колишніх силовиків. З'їхалися з різних областей від Донецької до Закарпатської. Люди спочатку вимагали розмови зі спікером парламенту Разумковим. А потім градус напруження підвищився до протистояння. Пікетувальники знесли огорожу перед парламентом, але зайти до будівлі - завадила поліція. У відповідь застосували сльозогінний газ.

Ми ловили бандитів тягали одробили і нам дулю.

- У чорнобилі були? - Так, радіацію пережив я був у 86 році в даний момент получаю на харчування 198 гривень у місяць, в лікарнях не вилазю.

Закон 2262 про підвищення пенсій ветеранам - депутати ухвалили ще два роки тому. Але виконати його не могли - бо Кабмін не затверджував відповідний механізм. Тож надбавки у дві тисячі гривень - залишилися на папері.

Іван, ветеран МВС України:

Є закон його треба виконувати є Конституція і є закон 2262, який треба виконувати! Не треба ніяких подачок, треба прирівняти до поліції нікого так не принижували як нас.

Олександр Бакумов, народний депутат, "Слуга народу":

Ці люди, пенсіонери почали отримувати нижчі пенсії, чому так відбулося? Тому що в період між 2014 і 2017 була накопичена заборгованість по виплаті пенсій. з 2017 року заборгованість почала їм виплачуватись, а зараз припинила держава виплачувати тому що заборгованість погашена - автоматично рівень пенсій впав. У кого на 1000 грн, у кого навіть 2000-3000 грн.

Далі ветерани-силовики пішли до Кабміну. Там саме зібралося засідання уряду. На ньому й вирішили: 5 мільярдів 300 мільйонів гривень негайно спрямувати на підвищення пенсій військовим та поліцейським.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Для виправлення ситуації уряд сьогодні ухвалює рішення про встановлення щомісячних доплат. Додаткові кошти отримуватимуть майже 400 тисяч військовослужбовців пенсіонерів. При цьому буде встановлено мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3854 гривні.

Колишні правоохоронці рішенням зрештою залишилися задоволені й розійшлися. Обіцяні надбавки отримати мають уже цього місяця.