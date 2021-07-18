Якою була ця, п'ята, сесія парламенту? І які законопроекти депутати не встигли ухвалити, хоча й повинні були б. Це нам прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Выводы по работе парламента, уже сделал украинский народ, потому что парламент начинал свою деятельность в момент доверия 65%. Сегодня по всем опросам показывает, что парламенту доверяет только 7% наших граждан, это закономерно. Потому что, он благодаря позиции монобольшинства, все это время старательно дистанцировался вопросов, которые нужно решать первую очередь это тарифы снижение, поддержка медицины, увеличение социальных выплат. Вот это все было за бортом парламента.

Які закони залишились за бортом уваги Ради?

Однозначно нужно было принимать постановление снижение коммунальных тарифов, оно было подписано, всеми главами фракций все подписались, внесли в зал и тут фракции слуги народа не голосуют за это постановление. Это был высшей степени цинично. Это обман избирателей. Потому что они идя к власти обещали, что снизят тарифы в два раза, а на самом деле сегодня в два раза подняли.

Чому опозиція не голосувала за відставку Арсена Авакова?