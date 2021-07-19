В Чехии в основном распространяется "Дельта" штамм коронавируса. Однако накануне в Южно-Моравском крае выявили первый случай заражения штаммом "Дельта плюс". Об этом сообщает IDNES.

"Основываясь на результатах данных дискриминационного ПЦР, полученных на национальном уровне за последние две недели, мы можем сказать, что "Дельта" штамм доминирует в 70-80% случаев. "Дельта плюс" штамм теперь обнаружен в Южно-Моравском регионе. Это единственный случай в Чехии", - говорится в сообщении.

Штамм подтвердили у 30-летней женщины из Южной Моравии. Это один из около 200 подтвержденных случаев по всей Европе.

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что пока правительство не планирует усиливать карантин в связи с распространением "Дельта" штамма.

Он добавил, что лучшим способом борьбы с пандемией является вакцинация, и призвал всех, кто еще не сделал этого, прийти на прививку.

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