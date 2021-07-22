"Северный поток-2": Польша обвинила Германию в подрыве солидарности [ Редактировать ]
Сделка США и Германии по "Северному потоку-2" означает победу России. Так, у президента Польши Анджея Дуды обвиняют Берлин в подрыве европейской солидарности.
"У нас практически победа России в строительстве этого газопровода. Благодаря ему Россия получит значительное влияние на европейский газовый рынок и, прежде всего, получит от этого прибыль", - заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.
Он также подтвердил позицию Польши о том, что "Северный поток - 2" - это нарушение Германией европейской солидарности в области общей энергетической политики.
Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.
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